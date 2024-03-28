Сутки на планете станут длиннее. Этот ускоряющийся процесс на Земле может замедлить ее вращение

Почему сутки на Земле станут длинее

Изменение климата приводит к уменьшению ледяных шапок в Гренландии и Антарктиде, что вызывает перераспределение массы Земли. Даже небольшие изменения могут влиять на угловую скорость ее вращения.

Ученые Института океанографии Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что это может привести к добавлению отрицательной високосной секунды во Всемирное координированное время (UTC) уже в 2029 году.

Хотя одна секунда кажется незначительной, высокая точность синхронизации времени требуется во многих сферах, включая компьютерные сети и финансовые рынки. Для глобальной координации человечество использует стандартизированное время UTC.

Оно вычисляется с использованием примерно 450 сверхточных атомных часов, которые обеспечивают очень высокую стабильность измерений. Однако скорость вращения Земли не так равномерна, и високосные секунды добавляются в UTC периодически для компенсации этого расхождения.

В последние десятилетия вращение Земли ускорялось, и последний раз високосную секунду добавляли в 2016 году.

Авторы работы напоминают о так называемой "проблеме Y2K". В конце 1990-х в мире нарастала паника по поводу перехода в новое тысячелетие, поскольку компьютерные системы могли дать сбой при переходе на 2000 год. В реальности же заметных трудностей не возникло.

Теперь, с учетом изменений параметров вращения Земли, стоит вопрос о возможности добавления отрицательной високосной секунды, что может вызвать проблемы в мировой коммуникации, так как подобная процедура не проводилась и не тестировалась ранее.

Некоторые мировые системы, предусматривающие добавление секунды, не предполагают ее вычитание. Если возникнет рассинхронизация, то в мировой коммуникации могут случиться сбои.