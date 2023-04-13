"До зустрічі брати та сестри": відомий український співак оголосив про концерти в Росії

Соліст гурту "Мачете" та "Токіо" Ярослав Малий, який родом із Кривого Рогу, повідомив про свої концерти в Росії під час війни. Артист, який раніше зізнавався у наркотичній залежності, запросив на виступи всіх тих, "в кому живе любов".
Відео-запрошення музиканта на концерти до Росії з'явилося на його сторінці в Instagram.
"Я хочу особисто, персонально запросити на концерт кожного, у кому живе любов, в чиєму серці вона живе", - заявив 50-річний український співак.
Лідер групи "Мачете" анонсував виступи у Москві та Санкт-Петербурзі. Зважаючи на все, йому все одно, що щодня від російських військових в Україні гинуть люди.
"Хто розуміє мене, тому мені нічого більше сказати. А хто не розуміє, значить просто не час. Я знаю одне точно, що ми знаємо, що ми робимо. Нам час прокидатися, ми потрібні один одному. Це єдина причина, з якої ми робимо концерти. До зустрічі, сестри, брати. У нас все вийде!" - сказав на відео Малий.
Цікаво, що у коментарях артист ретельно чистить неугодні йому коментарі від українців, він залишає лише позитивні відгуки у стилі "чекаємо колись в Україні".
Нагадаємо, що Ярослав Малий уродженець Кривого Рогу. Пік популярності гурту "Токіо" припав на 2010 рік. Він автор саундтреків до фільмів "9 рота", "Населений острів", "Жара". Він одружений, у нього четверо дітей.
Він ніколи не гребував гастролями в Росії, і навіть якийсь час там жив. Цікаво, що після подій 2014 року він виїхав із РФ та переїхав до Києва. Тоді музикант засудив дії Кремля та російську пропаганду, але вже у 2015 році він та його група ТОКІО випустили альбом під назвою "Війна та мир" про військові дії між Україною та РФ.
Раніше він повідомив, що подолав наркотичну залежність, оскільки зіткнувся з нею дуже серйозно.
Нагадаємо, що спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.
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