"До встречи братья и сестры": известный украинский певец объявил о концертах в России

Что сказал певец поклонникам

"Я хочу лично, персонально пригласить на концерт каждого, в ком живет любовь, в чьем сердце она живет", - заявил 50-летний украинский певец.

Лидер группы "Мачете" анонсировал выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Судя по всему, ему все равно, что каждый день от российских военных в Украине гибнут люди.

"Кто понимает меня, тому мне нечего больше сказать. А кто не понимает, значит просто не время. Я знаю одно точно, что мы знаем, что мы делаем. Нам время просыпаться, мы нужны друг другу. Это единственная причина, по которой мы делаем концерты. До встречи, сестры, братья. У нас все получится!" – сказал на видео Малый.

Интересно, что в комментариях артист тщательно чистит неугодные ему комментарии от украинцев, он оставляет только позитивные отклики в стиле "ждем когда-то в Украине".

Что известно о Ярославе Малом

Напомним, что Ярослав Малый уроженец Кривого Рога. Пик популярности группы "Токио" пришелся на 2010 год. Он автор саундтреков к фильмам "9 рота", "Обитаемый остров", "Жара". Он состоит в браке, у него четверо детей.

Он никогда не гнушался гастролями в России, и даже некоторое время там жил. Интересно, что после событий 2014 года он уехал из РФ и переехал в Киев. Тогда музыкант осудил действия Кремля и российскую пропаганду, но уже в 2015 году он и его группа ТОКИО выпустили альбом под названием "Война и мир" о военных действиях между Украиной и РФ.

Ярослав Малый снова едет выступать в РФ (фото: facebook.com/Machete.official)

Ранее он сообщил, что поборол наркотическую зависимость, так как столкнулся с ней очень серьезно.