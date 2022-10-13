"До цього не звикнеш": батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на фронті

Огнєвич розповіла, що тато був на передовій 6 місяців, де рятував військових.

"Тато приїхав у відпустку. Шість місяців допомагав пораненим. Нашим неймовірним медикам - шана та повага! Вони роблять неможливе. Це справжній подвиг", - сказала артистка.

Леонід Бордюг розповів, що травми звичайних пацієнтів у мирний час та захисників на фронті - це зовсім різні речі.

"До цього не звикнеш ніяк. І так шкода, що більшість цих людей - це молоді хлопці", - зазначив хірург.

Батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на передовій (скрін)

Він додав, що медицина на війні виконує велику роботу. Лікарям на передовій доводиться працювати у великій напрузі та жахливих умовах.

Тому батько співачки звернувся до співвітчизників та закликав набратися терпіння.

"За нами буде перемога. Ми їх обов'язково переможемо і все буде гаразд. На нашій землі пануватиме мир, злагода та порядок"", - додав він.

Батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на передовій (скрін)

Злата Огнєвич з татом (instagram.com/zlata.ognevich)