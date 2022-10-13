"К этому не привыкнешь": отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на фронте

Известная украинская певица Злата Огневич показала своего папу, который оперирует раненых украинских военных на передовой. Он приехал домой в отпуск и рассказал дочери о своей работе.

Огневич рассказала, что папа был на передовой 6 месяцев, где спасал военных.

"Папа приехал в отпуск. Шесть месяцев помогал раненым. Нашим невероятным медикам - уважение и уважение! Они совершают невозможное. Это настоящий подвиг", - сказала артистка.

Леонид Бордюг рассказал, что травмы обычных пациентов в мирное время и защитников на фронте - это совершенно разные вещи.

"К этому не привыкнешь никак. И так жаль, что большинство этих людей - это молодые ребята", - отметил хирург.

Отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на передовой (скрин)

Он добавил, что медицина на войне проделывает большую работу. Врачам на передовой приходится работать в большом напряжении и ужасающих условиях.

Поэтому отец певицы обратился к соотечественникам и призвал набраться терпения.

"За нами будет победа. Мы их обязательно победим и все будет хорошо. На нашей земле будет царить мир, согласие и порядок", - добавил он.

Отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на передовой (скрин)

Злата Огневич с папой (instagram.com/zlata.ognevich)