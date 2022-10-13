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"К этому не привыкнешь": отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на фронте

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Четверг 13 октября 2022 10:23
"К этому не привыкнешь": отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на фронте Злата Огневич показала своего отца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Злата Огневич показала своего папу, который оперирует раненых украинских военных на передовой. Он приехал домой в отпуск и рассказал дочери о своей работе.

О своем отце артистка рассказала в Instagram.

Огневич рассказала, что папа был на передовой 6 месяцев, где спасал военных.

"Папа приехал в отпуск. Шесть месяцев помогал раненым. Нашим невероятным медикам - уважение и уважение! Они совершают невозможное. Это настоящий подвиг", - сказала артистка.

Леонид Бордюг рассказал, что травмы обычных пациентов в мирное время и защитников на фронте - это совершенно разные вещи.

"К этому не привыкнешь никак. И так жаль, что большинство этих людей - это молодые ребята", - отметил хирург.

&quot;К этому не привыкнешь&quot;: отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на фронте

Отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на передовой (скрин)

Он добавил, что медицина на войне проделывает большую работу. Врачам на передовой приходится работать в большом напряжении и ужасающих условиях.

Поэтому отец певицы обратился к соотечественникам и призвал набраться терпения.

"За нами будет победа. Мы их обязательно победим и все будет хорошо. На нашей земле будет царить мир, согласие и порядок", - добавил он.

&quot;К этому не привыкнешь&quot;: отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на фронте

Отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на передовой (скрин)

&quot;К этому не привыкнешь&quot;: отец Златы Огневич рассказал, как оперирует раненых военных на фронте

Злата Огневич с папой (instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее Огневич жестко отреагировала на россиянок, которые пели ее песню в Крыму.

Также мы писали, что Злата исполняла давнюю мечту и посвятила ее защитникам "Азовстали".

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певец Злата Огневич