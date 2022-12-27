"До такого я не був готовий": росіяни цинічно вкрали хіт Skofka "Чути гімн" про звірства окупантів

Що росіяни зробили з піснею

У мережі з'явився трек під назвою "Выстоим". Його автор росіянин, який вкрав пісню у Skofka та наклав на неї свої жалюгідні слова.

"Наш бойовий товариш, боєць батальйону "Спарта" зробив крутий кліп про життя та службу у прифронтовому Донецьку", - пишуть окупанти під роликом на YouTube.

З перших секунд можна почути пародію на емоційний та правдивий трек "Чути гімн".

"До такого я не був готовий", - здивовано сказав Skofka.

Росіяни наклали на "кліп" символ Z та російський триколор. До того ж в самій пісні нерозбірливим голосом "співак" заспівав про свою "стійкість".