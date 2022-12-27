"К такому я не был готов": россияне цинично украли хит Skofka "Чути гімн" о зверствах оккупантов

Украинский рэпер Skofka написал чувственный трек под названием "Чути гімн", в котором говорится об Ирпене, Буче и других разрушенных оккупантами городах. Он стал одним из самых популярных военных хитов в 2022 году. Однако россияне не могут придумать ничего своего и воруют песни украинских исполнителей.
Об этом рассказал Skofka на своей странице в Instagram.
В сети появился трек под названием "Выстоим". Его автор россиянин, который украл песню у Skofka и наложил на нее свои жалкие слова.
"Наш боевой товарищ, боец батальона "Спарта" сделал крутой клип о жизни и службе в прифронтовом Донецке", - пишут оккупанты под роликом на YouTube.
С первых секунд можно услышать пародию на эмоциональный и правдивый трек "Чути гімн".
"К такому я не был готов", - удивленно сказал Skofka.
Россияне наложили на "клип" символ Z и русский триколор. К тому же в самой песне неразборчивым голосом "певец" спел о своей "устойчивости".
Ранее Христина Соловий заявляла, что российский рэпер украл у нее песню.
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