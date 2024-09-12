"До самих кісток" чи "по самісінькі вуха": як красиво висловити своє кохання українською

Шимановський назвав цілий список виразів, які допоможуть висловити свої почуття до коханої людини:

До жаги

До живого тіла

До краю

До крихти

До нестями

До нитки

До останнього недопалка

До останнього подиху

До останньої краплі

До останньої цяти

До рубрика

До самих кісток

До цурочки

До щирця

З голови до ніг

Серцем і душею

По самісінькі вуха

Обов'язково пригадайте момент, коли ви втратили голову від кохання і це теж можна описати словами:

Аж дрож пройняв

Від якої вперше дух перехопило

Аж в серці похололо

Аж до мурашок в долонях

За спиною виросли крила

Ще Шимановський нагадав, що всі "кошечка", "зая", "дорогуша", "птенчік" - вже у минулому. Як можна звертатися до коханої українською: