"До Боді не пускають": Нікітюк розповіла про стан ведучого "Хто зверху?"

Що відомо про стан Шелудяка

На тлі того, що ведучий перебував у лікарні, його зіркову колегу почали питати, чому ж вона не хоче поїхати до нього. Нікітюк вирішила прояснити ситуацію та пояснити усе своїм підписникам.

Ведуча розповіла, що не може побачити Шелудяка, адже її банально не пустили б до палати. За словами Нікітюк, у блогера дуже слабкий імунітет.

"Друзі, для тих, хто дійсно переживає і розуміє, не пише всяку х*йню в коментах, скажу, що поки до Боді не пускають. В нього дуже слабкий імунітет. Ми чекаємо", - розповіла артистка.

Нікітюк повідомила про стан Шелудяка (скріншот)

Діагноз ведучого "Хто зверху"

Нагадаємо, учора Шелудяк розповів, що лікарі поставили йому рідкісний діагноз - синдром Гійєна-Барре. Ведучий розповів, що нині він дуже повільно розмовляє та не може повноцінно керувати власним тілом. Артист звернувся до фанів та попросив їх піклуватися про їхнє здоров'я.

Ми вже розповідали, що відомо про підступну хворобу, яку діагностували у Шелудяка. Ця рідкісна патологія може виникати у 1-2 пацієнтів зі 100 тисяч, у більшості випадків розвивається після того, як в організм потрапляє вірусна або ж бактеріальна інфекція. Після цього імунна система починає буквально "атакувати" власний організм.