В "ДНР" запустили "межпланетный поезд" на Еленовку: его тянет допотопный тепловоз

Оккупанты на Донбассе запустили поезд, который следует из Донецка до Еленовки
В Донецке запустили свой "Интерсити", который следует по маршруту Донецк-Еленовка. Интересно, что состав тянет допотопный тепловоз. Об этом сообщил в Twitter пользователь Necto Mancer. Сами оккупанты очень горды "праздничным событием" и считают, что нормальная жизнь в Донецке восстановлена.
"Донецк. 10.08.19. Запуск межпланетного поезда Донецк-Еленовка", - иронично подписал блогер фото.
На фото можно разглядеть, что состав из нескольких вагонов тянет тепловоз ЧМЭЗ, который был создан в 60−80 годах прошлого века в Чехословакии.
Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)
Также блогер шутит, что скорость у поезда просто "потрясающая".
"Для изображения счастливой массовки пришлось отлавливать железнодорожников", - иронизирует блогер.
Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)
В видео гордо заявляют, что вокзал Донецка возобновил свою работу, при том, что на электронном табло указано, что курсирует только три поезда.
В сети возникла целая волна шуток по поводу "торжественного события".
Как мы ранее сообщали, в оккупированном Донецке боевики сделали памятник бывшему главе боевиков "ДНР" Александру Захарченко. При этом данную скульптуру сильно "разнесли" пользователи сети.
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