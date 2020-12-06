Над "ДНР" запустили огромный флаг Украины: фото и видео поздравления от волонтеров

Волонтеры запустили в сторону Горловки флаг Украины (фото: facebook.com/Влад Иванов)

В воскресенье, 6 декабря, волонтеры решили поздравить украинцев с Днем вооруженных сил, и запустили с помощью шаров большой флаг Украины в сторону оккупированной Горловки.

Изначально флаг Украины планировалось запустить в сторону Донецка, но поломка автомобиля внесла свои коррективы. Об этом рассказал волонтер Влад Иванов на своей странице в Facebook.

Волонтеры запустили в сторону Горловки флаг Украины (фото: facebook.com/Влад Иванов)

Украинские волонтеры также прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлением ко Дню вооруженных сил Украины, который ежегодно празднуется 6 декабря.

Волонтеры поздравили "ДНР" с Днем вооруженных сил Украины (фото: facebook.com/Влад Иванов)

Волонтеры поздравили "ДНР" с Днем вооруженных сил Украины (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали поступок волонтеров.

Горжусь вашим поступком! Поздравляю с праздником!

Молодцы!!! Благодарим вас и гордимся!!!

Огромное спасибо всем!

Поздравляю и спасибо!

Победим!

Влад, спасибо! С праздником! Настоящим героям слава!

Мои поздравления с праздником! Горжусь вами! Донбасс - это Украина! Слава Украине! Слава ВСУ!

Молодцы. Поздравляю с праздником;

Поздравляю с праздником, будьте здоровы и счастливы.

Стоит отметить, что Lite собрал самые искренние, трогательные и красивые поздравления с Днем вооруженных сил Украины.

Напомним, в День независимости Украины, 24 августа, активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо над Донецком огромный флаг. В небо запустили 50 шаров синего и желтого цвета, к которым кроме флага прикрепили листовки с поздравлениями.