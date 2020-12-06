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Над "ДНР" запустили величезний прапор України: фото і відео привітання від волонтерів

Неділя 06 грудня 2020 18:51
Над "ДНР" запустили величезний прапор України: фото і відео привітання від волонтерів
Волонтери запустили в бік Горлівки прапор України (фото: facebook.com/Влад Іванов)
Автор: Styler

У неділю, 6 грудня, волонтери вирішили привітати українців із Днем збройних сил, і запустили за допомогою кульок великий прапор України в бік окупованої Горлівки.

Спочатку прапор України планувалося запустити в бік Донецька, але поломка автомобіля внесла свої корективи. Про це розповів волонтер Влад Іванов на своїй сторінці в Facebook.

Над &quot;ДНР&quot; запустили величезний прапор України: фото і відео привітання від волонтерівНад &quot;ДНР&quot; запустили величезний прапор України: фото і відео привітання від волонтерів

Волонтери запустили в бік Горлівки прапор України (фото: facebook.com/Влад Іванов)

Українські волонтери також прикріпили 10 тисяч листівок з привітанням до Дня збройних сил України, який щорічно святкується 6 грудня.

Над &quot;ДНР&quot; запустили величезний прапор України: фото і відео привітання від волонтерів

Волонтери привітали "ДНР" з Днем збройних сил України (фото: facebook.com/Влад Іванов)

Волонтери привітали "ДНР" з Днем збройних сил України (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували вчинок волонтерів.

  • Пишаюся вашим вчинком! Вітаю зі святом!
  • Молодці!!! Дякуємо і пишаємося!!!
  • Величезне спасибі всім!
  • Вітаю і дякую!
  • Переможемо!
  • Влад, спасибі! Зі святом! Справжнім героям слава!
  • Мої вітання зі святом! Пишаюся вами! Донбас - це Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ!
  • Молодці. Вітаю зі святом;
  • Вітаю зі святом, будьте здорові і щасливі.

Варто зазначити, що Lite зібрав щирі, зворушливі і гарні поздоровлення з Днем збройних сил України.

Нагадаємо, в День незалежності України, 24 серпня, активісти та волонтери Бахмута запустили в небо над Донецьком величезний прапор. В небо запустили 50 кульок синього і жовтого кольору, до яких крім прапора прикріпили листівки з привітаннями.

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