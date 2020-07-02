В "ДНР" "обустроили" пляжи: пропускают по спискам (видео)

В оккупированной боевиками Донецкой области террористы открыли пляж
На оккупированном боевиками Донбассе тоже решилии устроить курортный сезон и открыли пляж, который находится в Седово. Попасть туда нелегко и стоит огромная очередь желающих позагорать и искупаться. Дело в том, что боевики пропускают в место отдыха только по спискам.
"Учитывая открытие границ с РФ - думаем курортному сезону в Седово в этом году все..." - пишут местные жители в соцсети.
Также в паблике опубликовали видео с места событий.
Пляж Седово в "ДНР" (видео: YouTube)
Также в сети появилось фото из местной столовой, там показаны меню и цены заведения общественного питания.
"В Седово сегодня открылась столовая "Домашняя Кухня" в центре, сфоткал новый прайс", - пишет автор поста в соцсети.
Местные жители комментируют увиденное в комментариях. Люди сокрушаются, что для жителей Седово - туристы были единственным заработком, а сейчас и это у них отняли.
Как мы ранее писали, в "ДНР" снова эпично опозорились на параде и надели форму палачей (фото).
Автор: Людмила Жукова