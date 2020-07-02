У "ДНР" "облаштували" пляжі: пропускають за списками (відео)

В окупованій бойовиками Донецької області терористи відкрили пляж
На окупованому бойовиками Донбасі теж решилии влаштувати курортний сезон і відкрили пляж, який знаходиться в Седово. Потрапити туди нелегко і стоїть величезна черга охочих позасмагати і викупатися. Справа в тому, що бойовики пропускають місце відпочинку лише за списками.
"Враховуючи відкриття кордонів з РФ - думаємо курортного сезону в Седово в цьому році все..." - пишуть місцеві жителі в соцмережі.
Також в паблике опублікували відео з місця подій.
Пляж Седово в "ДНР" (відео: YouTube)
Також у мережі з'явилося фото з місцевої їдальні, там показано меню і ціни заклади громадського харчування.
"В Седово сьогодні відкрилася їдальня "Домашня Кухня" в центрі, сфотографував новий прайс", - пише автор поста в соцмережі.
Місцеві жителі коментують побачене в коментарях. Люди журяться, що для жителів Сєдове - туристи були єдиним заробітком, а зараз і це у них відняли.
Як ми раніше писали, в "ДНР" знову епічно зганьбилися на параді і наділи форму катів (фото).
Автор: Людмила Жукова