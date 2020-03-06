В "ДНР" опозорились эпичным фейком: не досмотрели (фото)

Боевики выдали эпичный фейк (Коллаж РБК-Украина)

Террористы "ДНР" снова опозорились нелепым фейком

В "ДНР" боевики снова облажались новым фейком. В одном из своих пропагандистких СМИ они написали, что в прифронтовом Докучаевске организовали парад для одного ветерана Второй мировой войны. Якобы военного поздравили курсанты Высшего военного училища Донецка.

Но они допустили большую оплошность - на снимке не заретушировали шеврон ВСУ на форме пенсионера, а также кокарду с тризубом на его фуражке. На такой фейк обратил внимание украинский военный и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале.

"Той момент коли російські окупанти вирішили зробити пропагандистську картинку для бояришнік-Ньюз, але трохи не додивилися", - высмеял он боевиков и опубликовал фотографии.

Естественно, понятно, что новость про парад выдумана, а фотография взята на просторах интернета.

Скриншот поста (Анатолий Штефан/Telegram)

Как мы ранее писали, , боевики "ДНР" отличились новым нелепым фейком о захвате украинских территорий. Об этом оповестил одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов.