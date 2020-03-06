ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "ДНР" зганьбилися епічним фейком: не додивились (фото)

STYLERЖиття    06.03.2020 - 11:36
У "ДНР" зганьбилися епічним фейком: не додивились (фото)
Бойовики видали епічність фейк (Колаж РБК-Україна)

Терористи "ДНР" знову зганьбилися безглуздим фейком

"ДНР" бойовики знову облажались новим фейком. В одному зі своїх пропагандистких ЗМІ вони написали, що в прифронтовому Докучаєвську організували парад для одного ветерана Другої світової війни. Нібито військового привітали курсанти Вищого військового училища Донецька.

Але вони допустили велику помилку - на знімку не заретушували шеврон ЗСУ на формі пенсіонера, а також кокарду з тризубом на його кашкеті. На такий фейк звернув увагу український військовий і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі.

"Тієї момент коли російські окупанти вирішили зробити пропагандистську картинку для бояришнік-Ньюз, але трохи не додивилися", - висміяв він бойовиків і опублікував фотографії.

Звісно, зрозуміло, що новина про парад вигадана, а фотографія взята на просторах інтернету.

У &quot;ДНР&quot; зганьбилися епічним фейком: не додивились (фото)У &quot;ДНР&quot; зганьбилися епічним фейком: не додивились (фото)Скріншот поста (Анатолій Штефан/Telegram)

Як ми раніше писали, , бойовики "ДНР" відзначилися новим безглуздим фейком про захоплення українських територій. Про це сповістив одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Безсонов.

Російська наемница в "ДНР" збирає на лікування: українці теж допомагають 8 куль у голову: бойовик "ДНР" ліквідував свого бійця
Новини України ДНР
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся