ДНК людини відправлять на Місяць, щоб інопланетяни могли її клонувати

"Поховання" в космосі

Впродовж уже багатьох років техаська космічна компанія Celestis відправляє кремовані останки людей на земну орбіту.

Під час першого польоту в 1997 році компанія "вивела" на орбіту Землі останки відомого американського сценариста й продюсера, творця науково-фантастичного телевізійного серіалу "Зоряний шлях" Джина Родденберрі, а також американського фізика й наукового провидця Джерарда О'Ніла.

Виконуючи замовлення родичів померлих, компанія прикріплює останки до телекомунікаційного супутника і вони обертаються разом із ним на земній орбіті впродовж десятиліть. При цьому Celestis надає близьким померлих GPS-дані про рух супутника у будь-який момент часу, аби можна було відстежувати його місцезнаходження.

Після виведення супутника з експлуатації останки згоряють разом із ним під час входження в атмосферу.

Причини

Клієнти Celestis мають найрізноманітніші мотиви для відправки своїх останків у космос.

Церемонія прощання на Землі (фото: Сelestis.com)

Наприклад пожежник з Нью-Йорка Деніел Конліск хоче, щоб його останки відправили у космос разом з прахом дружини, яка боролась із раком.

"Я хочу бути кремованою. І коли ти помреш, я хочу, щоб ти був кремований. І я хочу, щоб наш прах змішали разом і відправили в космос", - пригадав рятувальник слова коханої.

Аерокосмічний інженер Джеффрі Войтах, який буквально виріс, спостерігаючи за місіями "Аполлон", також хоче аби частина його праху потрапила на поверхню Місяця.

Відправка "живої" ДНК

86-річний американський професор фізики Кеннет Ом, який захоплюється "інопланетними формами життя", придумав химерний спосіб "жити після смерті" й мріє, аби його клонували інопланетяни.

Він хоче, аби його ДНК відправили на південний полюс Місяця де її можуть "підібрати" позаземні цивілізації.

Він навіть жартує, що в майбутньому він хотів би побачити "міжгалактичний зоопарк із Кеном Омом у клітці" або "рій із тисяч відновлених Кенів Омів, розкиданих по всьому Всесвіту".

Водночас фізик визнає, що така перспектива малоймовірна.

Місії Celestis Luna дозволяють позаземне зберігання ДНК й архівів цифрових даних (фото: Сelestis.com)

Дата запуску й вартість

Офіційна дата запуску наступної місії Celestis - космічного польоту Tranquility Flight - наразі не призначена, а бронювання місць - закрите.

За словами представників компанії, меморіальні капсули з кремованими останками та ДНК залишаться на поверхні Місяця як вічна пам'ять про покійних.

"Меморіальні капсули Celestis, що містять кремовані останки та ДНК, залишаться на поверхні Місяця як постійна данина безстрашним душам, які ніколи не припиняли тягнутися до зірок", - зазначається на сайті компанії.

Вартість поховання в космосі становить щонайменше 2 995 доларів США.

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