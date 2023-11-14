ДНК человека отправят на Луну, чтобы инопланетяне могли ее клонировать

"Похороны" в космосе

На протяжении многих лет техасская космическая компания Celestis отправляет кремированные останки людей на земную орбиту.

Во время первого полета в 1997 году компания вывела на орбиту Земли останки известного американского сценариста и продюсера, создателя научно-фантастического телевизионного сериала "Звездный путь" Джина Родденберри, а также американского физика и научного провидца Джерарда О'Нила.

Выполняя заказы родственников умерших, компания прикрепляет останки к телекоммуникационному спутнику и они вращаются вместе с ним на земной орбите на протяжении десятилетий. При этом Celestis предоставляет близким умерших GPS-данные о движении спутника в любой момент времени, чтобы можно было отслеживать его местонахождение.

После вывода спутника из эксплуатации останки сгорают вместе с ним при вхождении в атмосферу.

Причины

Клиенты Celestis имеют самые разные мотивы для отправки своих останков в космос.

Церемония прощания на Земле (фото: Сelestis.com)

Например, пожарный из Нью-Йорка Дэниел Конлиск хочет, чтобы его останки отправили в космос вместе с прахом жены, которая боролась с раком.

"Я хочу быть кремированной. И когда ты умрешь, я хочу, чтобы ты был кремирован. И я хочу, чтобы наш прах смешали вместе и отправили в космос", - вспомнил спасатель слова любимой.

Аэрокосмический инженер Джеффри Войтах, буквально выросший, наблюдая за миссиями "Аполлон", также хочет, чтобы часть его праха попала на поверхность Луны.

Отправка "живой" ДНК

86-летний американский профессор физики Кеннет Ом, увлекающийся "инопланетными формами жизни", придумал причудливый способ "жить после смерти" и мечтает, чтобы его клонировали инопланетяне.

Он хочет, чтобы его ДНК отправили на южный полюс Луны, где ее могут "подобрать" внеземные цивилизации.

Он даже шутит, что в будущем он хотел бы увидеть "межгалактический зоопарк с Кеном Омом в клетке" или "рой из тысяч восстановленных Кенов Омов, разбросанных по всей Вселенной".

В то же время физик признает, что такая перспектива маловероятна.

Миссии Celestis Luna разрешают внеземное хранение ДНК и архивов цифровых данных (фото: Сelestis.com)

Дата запуска и стоимость

Официальная дата запуска следующей миссии Celestis - космического полета Tranquility Flight - пока не назначена, а бронирование мест - закрыто.

По словам представителей компании, мемориальные капсулы с кремированными останками и ДНК останутся на поверхности Луны как вечная память об усопших.

"Мемориальные капсулы Celestis, содержащие кремированные останки и ДНК, останутся на поверхности Луны как постоянная дань бесстрашным душам, никогда не прекращавшим тянуться к звездам", - отмечается на сайте компании.

Стоимость захоронения в космосе составляет как минимум 2 995 долларов США.

Скриншот