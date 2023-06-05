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У Дніпрі тривають видачі продуктових наборів від Фонду Ахметова

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Понеділок 05 червня 2023 14:56
У Дніпрі тривають видачі продуктових наборів від Фонду Ахметова Фото: у Дніпрі тривають видачі продуктових наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав майже 4 тисячі продуктових наборів переселенцям із Бахмута, які тепер мешкають у Дніпрі. Наразі видачі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У наборах - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво тощо. Продукти тривалого зберігання є вагомою підтримкою для людей з однієї з найгарячіших точок України. Людей, які точно знають, що їхніх будинків уже немає.

До кінця червня планується передати понад 30 тисяч наборів для ВПО із Донецької області, які зареєстровані в гуманітарних хабах територіальних громад. Це, зокрема, "Із Бахмутом в серці", "Наш Краматорськ", "Гуманітарний хаб Єднання" та інші.

Загалом фонд передав понад 600 тисяч продуктових наборів для жителів 22 областей України.

З 24 лютого 2022 року мешканцям України заплановано передати 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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