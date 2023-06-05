В Днепре продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал почти 4 тысячи продуктовых наборов переселенцам из Бахмута, которые сейчас проживают в Днепре. Сейчас выдачи продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Продукты длительного хранения являются весомой поддержкой для людей из одной из самых горячих точек Украины. Людей, точно знающих, что их домов уже нет.

До конца июня планируется передать более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

Всего фонд передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.