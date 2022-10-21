UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі таксист Bolt розповідав пасажирам про "братські народи" і бандерівців: реакція компанії

Фото: таксист Bolt у Дніпрі сперечався з пасажирами, нав'язуючи тези роспропаганди (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі таксист компанії Bolt ретранслює наративи російської пропаганди, розповідає міфи про "братські народи", страшилки про бандерівців та інші антиукраїнські тези країни-агресора. 19-річна пасажирка не стерпіла та поскаржилася на поведінку водія-фаната "русского мира".

Про це розповіла мешканка Дніпра Анна Малієнко у своєму Facebook.

Вона, своєю чергою, закликала представників сервісу компанії "Болт" відреагувати на ситуацію стосовно дій їхнього таксиста.

"Bolt у вас там що за "миротворці" працюють? Хто дав право таксисту, який, до речі, не знає історії, виказувати свою нікому не потрібну думку про братські народи, хто "продав" Крим, про бендерівців з західної України, які "ущімляють "рускагаварящих"" та іншу хрєнь ? Притому зупинившись "пагаваріть" посеред замовленого маршруту!" - йдеться у публікації.

Малієнко уточнила, що з цим таксистом, який намагався виправдати повномасштабну військову агресію РФ проти України, їхала 19-річна дівчина, яка навчалася у її знайомої.

Так, молода пасажирка "на кожен аргумент цього "великого історика та політика" мала контраргумент".

Також вона публікувала скрін профілю цього водія.

Таксист "Болт" у Дніпрі виявився фанатом "русского мира" (фото: facebook.com/ankamalienko)

Що кажуть у компанії Bolt

Користувачі мережі обурилися ситуацією і під постом у коментарях висловлюють думку, що такого таксиста можуть перевірити спецслужби.

Також відреагувала й адміністрація таксі "Болт", пообіцявши розібратися з водієм, щоб такі випадки не повторювалися. А його проросійські вигадки розцінили як "некоректну поведінку".

"Нам прикро, що водій поводив себе не коректно під час поїздки та завдав незручностей пасажиру. Будь ласка, порекомендуйте замовнику поїздки зв'язатися з нами та розповісти деталі цієї ситуації. Зробити це можна через додаток з розділу "Підтримка", або відправивши електронного листа на ukraine@bolt.eu. За зверненням замовника ми зможемо вжити необхідних щодо водія заходів задля уникнення повторення подібного у майбутньому", - відповіли в компанії.

Реакція на ситуацію з дніпровським таксистом "Болт", який розповідає пасажирам кремлівські небилиці (фото: скрін коментарів facebook.com/ankamalienko)

Раніше повідомлялося, що у Києві в таксі Bolt іноземця вдарили ножем за те, що він заступився у розмові за Україну та Грузію, а нападником виявився сам таксист.

Також ми писали про те, що у Дніпрі навесні в одному з магазинів продавали "сепарські" футболки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяBoltтаксистыДнипро