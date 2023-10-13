У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр для військових

Миколай став на захист України в перший день повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого. Пішов добровольцем. Перші пів року воював на Донецькому напрямку, потім на Запорізькому. Там і отримав мінно-вибухову травму руки від ворожого пострілу гранатомета.

"Зараз проходжу реабілітацію в цьому закладі. Спочатку було враження, що це як дитячий садочок, тебе навчають елементарним речам. Зараз можу сказати, що реабілітологи тут творять справжні дива. Коли я сюди потрапив, правою рукою не міг зробити взагалі нічого, зараз нею користуюсь майже повноцінно", - поділився Миколай.

Заняття з реабілітологом чоловік відвідує тричі на день. Після одужання планує повернутися на фронт, тож, окрім стандартних вправ на моторику, доводиться заново вчитись перезаряджати зброю.

Ерготерапію проходять не лише військові, а й цивільні. Її потребують люди, які отримали серйозні травми або перенесли важке захворювання, як-то інсульт. Кінцева мета такого лікування - відновлення та повернення до повноцінного життя.