В Днепре работает уникальный городской реабилитационный центр для военных

Николай встал на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля. Ушел добровольцем. Первые полгода воевал на Донецком направлении, затем на Запорожском. Там и получил минно-взрывную травму руки от вражеского выстрела гранатомета.

"Сейчас прохожу реабилитацию в этом заведении. Сначала было впечатление, что это как детский сад, тебя учат элементарным вещам. Сейчас могу сказать, что реабилитологи здесь творят настоящие чудеса. Когда я сюда попал, правой рукой не мог сделать вообще ничего, сейчас ею пользуюсь" почти полноценно", - поделился Николай.

Занятия с реабилитологом мужчина посещает трижды в день. После выздоровления планирует вернуться на фронт, кроме стандартных упражнений на моторику приходится заново учиться перезаряжать оружие.

Эрготерапию проходят не только военные, но и гражданские. В ней нуждаются люди, которые получили серьезные травмы или перенесли тяжелое заболевание, как инсульт. Конечная цель такого лечения – восстановление и возвращение к полноценной жизни.