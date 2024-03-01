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У Дніпрі для переселенців із Бахмутського району триває видача допомоги від Фонду Ахметова

П'ятниця 01 березня 2024 19:45
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У Дніпрі для переселенців із Бахмутського району триває видача допомоги від Фонду Ахметова У Дніпрі для переселенців із Бахмутського району триває видача допомоги від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Тисячі мешканців Бахмутчини через військову агресію росії стали внутрішніми переселенцями, частина з них тепер живе у Дніпрі. Фонд Ріната Ахметова передав для цієї категорії громадян 2 тисячі наборів із продуктами найпершої необхідності.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Щоб отримати допомогу, треба звернутися до місцевого гуманітарного хабу Бахмутського району.

Що входить до продуктового набору? Це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. Це вагома допомога, на яку люди чекають.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? Із питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU.

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Гуманітарна допомога Бахмут
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