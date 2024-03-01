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В Днепре для переселенцев из Бахмутского района идет выдача помощи от Фонда Ахметова

Пятница 01 марта 2024 19:45
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В Днепре для переселенцев из Бахмутского района идет выдача помощи от Фонда Ахметова В Днепре для переселенцев из Бахмутского района идет выдача помощи от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Тысячи жителей Бахмутчины из-за военной агрессии России стали внутренними переселенцами, часть из них теперь живет в Днепре. Фонд Рината Ахметова передал для этой категории граждан 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в местный гуманитарный хаб Бахмутского района.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая помощь, которую люди ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

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Гуманитарная помощь Бахмут
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