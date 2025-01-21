Фото: у прифронтовому Слов’янську для родин із дітьми триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Незважаючи на близькість до лінії фронту, у Слов’янську залишається чимало мирних жителів. Фонд Ріната Ахметова передав до міста 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. Вони призначені для родин із дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.