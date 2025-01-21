Фото: в прифронтовом Славянске для семей с детьми продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Несмотря на близость к линии фронта, в Славянске остается немало мирных жителей. Фонд Рината Ахметова передал в город 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Они предназначены для семей с детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.