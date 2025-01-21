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В прифронтовом Славянске для семей с детьми продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Вторник 21 января 2025 15:51
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В прифронтовом Славянске для семей с детьми продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова Фото: в прифронтовом Славянске для семей с детьми продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на близость к линии фронта, в Славянске остается немало мирных жителей. Фонд Рината Ахметова передал в город 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Они предназначены для семей с детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.

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Ринат Ахметов Днепропетровская область
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