У Дніпрі з лікарні втік полонений російський окупант. Та не далеко

Зазначається, що поранений полонений перебував на стаціонарному лікуванні у дніпровській клініці. Коли завдяки лікарям його стан покращився, російський солдат спробував втекти.

"У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений рашист. Там він перебував на стаціонарному лікуванні під конвоєм. Втікача швидко затримали", - йдеться у публікації.

Також Геращенко виклав відповідне фото.

У Дніпрі полонений поранений російський загарбник спробував втекти з лікарні (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

Пізніше стало відомо, що зловили полоненого окупанта, що втік, на проспекті Поля.

Також у мережі уточнили, що загарбником виявився ув'язнений, який сидів на підконтрольній "ЛНРівцям" території Луганської області. Там чоловіка завербували російські спецслужби та відправили воювати.

На фронті воїни ЗСУ поранили окупанта і взяли в полон, після чого загарбника відправили у Дніпро для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, в Україні створили "гарячу лінію" для російських військових та їх родичів. Проект "Хочу жить" допомагає солдатам РФ безпечно здатися в полон.

Після того, як російський диктатор оголосив часткову мобілізацію та перших "чмобіків" стали кидати в Україну на війну, у Головному управлінні розвідки МОУ констатували, що за кілька тижнів на цю гарячу лінію надійшли тисячі звернень від окупантів, які виявили бажання здатися в полон.

До слова, вчора спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, як у Херсонській області українським захисникам здалася в полон велика група окупантів, які навіть для цього вбили свого командира.