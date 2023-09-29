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У Дніпрі діти ВПО безкоштовно отримують набори зимового одягу: як отримати

У Дніпрі діти ВПО безкоштовно отримують набори зимового одягу (прес-слудба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі діти ВПО до 3-х років безкоштовно отримують набори зимового одягу. В нього входить курточка, шапка, шарф, рукавички, светр, спортивні штани, утеплені джинси, термобілизна, теплі шкарпетки та гумові чоботи. Видають цю допомогу в Дніпровському міському центрі соціальної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міськради.

Комплекти зимового одягу надійшли до Дніпра від міжнародного фонду UNICEF за підтримки Міністерства реінтеграції України.

"Торік ми отримали 2426 наборів одягу від  UNICEF. Роздали більше ніж 1440. Весь одяг новий та високоякісний", - розповіла Ольга Кохан, провідна фахівчиня із соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб.
Подати заявку на отримання одягу можна за телефонами Міського центру соціальних служб: (056) 785-73-60, (067) 200-40-62.

При отримані набору при собі потрібно мати довідку ВПО одного з батьків та дитини. А також паспорт, індивідуальний податковий номер та свідоцтво про народження дитини.

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