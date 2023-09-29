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В Днепре дети ВПЛ бесплатно получают наборы зимней одежды: как получить

В Днепре дети ВПЛ бесплатно получают наборы зимней одежды (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре дети ВПЛ до 3-х лет бесплатно получают наборы зимней одежды. В него входит курточка, шапка, шарф, перчатки, свитер, спортивные штаны, утепленные джинсы, термобелье, теплые носки и резиновые сапоги. Выдают данную помощь в Днепровском городском центре социальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Комплекты зимней одежды поступили в Днепр от международного фонда UNICEF при поддержке Министерства реинтеграции Украины.

"В прошлом году мы получили 2426 наборов одежды от UNICEF. Раздали более 1440. Вся одежда новая и высококачественная", - рассказала Ольга Кохан, ведущая специалист по социальной работе Днепровского городского центра социальных служб.
Подать заявку на получение одежды можно по телефонам Городского центра социальных служб: (056) 785-73-60, (067) 200-40-62.

При получении набора при себе нужно иметь справку ВПЛ одного из родителей и ребенка. А также паспорт, индивидуальный налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка.

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