В Днепре дети ВПЛ бесплатно получают наборы зимней одежды: как получить

В Днепре дети ВПЛ до 3-х лет бесплатно получают наборы зимней одежды. В него входит курточка, шапка, шарф, перчатки, свитер, спортивные штаны, утепленные джинсы, термобелье, теплые носки и резиновые сапоги. Выдают данную помощь в Днепровском городском центре социальной помощи.

Комплекты зимней одежды поступили в Днепр от международного фонда UNICEF при поддержке Министерства реинтеграции Украины.

"В прошлом году мы получили 2426 наборов одежды от UNICEF. Раздали более 1440. Вся одежда новая и высококачественная", - рассказала Ольга Кохан, ведущая специалист по социальной работе Днепровского городского центра социальных служб.

Подать заявку на получение одежды можно по телефонам Городского центра социальных служб: (056) 785-73-60, (067) 200-40-62.

При получении набора при себе нужно иметь справку ВПЛ одного из родителей и ребенка. А также паспорт, индивидуальный налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка.