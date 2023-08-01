На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)
Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС - життя на дні колишнього водосховища б'є ключем. Тут заповзятливі жителі Нікополя облаштовують городи. На ділянках росте картопля, кабачки й не лише вони.
Про це повідомило місцеве видання Nikopol News.
Городи на дні Каховського водосховища
На знімках можна побачити кабачки. Вони виросли прямо серед черепашок, і на них навіть є зав'язі. Оскільки ряд з овочами рівний, очевидно, що їх хтось сюди посадив.
На дні Каховського водосховища цвітуть кабачки (фото: nikopol.nikopolnews.net)
Також місцеві мешканці садять на дно затопленого тоді дна - картоплю. І навіть влаштували систему її поливу.
Картопля видніється на дні Каховського водосховища (фото: nikopol.nikopolnews.net)
Зазначається, що колишнє дно Каховського водосховища дедалі більше заростає травою та стає лугом. А про минуле цієї місцевості нагадують старі човни, містки рибалок та черепашки.
Дно заростає травою (фото: nikopol.nikopolnews.net)
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області було затоплено.
Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічну катастрофу.
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