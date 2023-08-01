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На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)

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Нікополь, Вівторок 01 серпня 2023 14:19
На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото) Як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС - життя на дні колишнього водосховища б'є ключем. Тут заповзятливі жителі Нікополя облаштовують городи. На ділянках росте картопля, кабачки й не лише вони.

Про це повідомило місцеве видання Nikopol News.

Городи на дні Каховського водосховища

На знімках можна побачити кабачки. Вони виросли прямо серед черепашок, і на них навіть є зав'язі. Оскільки ряд з овочами рівний, очевидно, що їх хтось сюди посадив.

На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)

На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)На дні Каховського водосховища цвітуть кабачки (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Також місцеві мешканці садять на дно затопленого тоді дна - картоплю. І навіть влаштували систему її поливу.

На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)

На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)

Картопля видніється на дні Каховського водосховища (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Зазначається, що колишнє дно Каховського водосховища дедалі більше заростає травою та стає лугом. А про минуле цієї місцевості нагадують старі човни, містки рибалок та черепашки.

На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)На дні Каховського водосховища утворилися городи: там не лише картопля (фото)

Дно заростає травою (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області було затоплено.

Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічну катастрофу.

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Каховська ГЕС