Дні ангела у січні 2025: хто святкує іменини за новим і старим календарем

Іменини або день ангела - чудова нагода привітати знайомих і родичів зі святом їхнього святого покровителя. У січні день ангела святкують багато людей, тож не забудьте тепло привітати рідних, щоб зробити їхні іменини незабутніми.
Про те, хто святкує іменини у грудні за новим і за старим церковним календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Нещодавно ми писали про те, коли буде Щедрий вечір.
Крім цього, розповідали, чи можливе об'єднання греко-католиків з ПЦУ.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Chas.news.