Дни ангела в январе 2025: кто празднует именины по новому и старому календарю

Именины или день ангела - прекрасная возможность поздравить знакомых и родственников с праздником их святого покровителя. В январе день ангела празднуют многие люди, так что не забудьте тепло поздравить родных, чтобы сделать их именины незабываемыми.
О том, кто празднует именины в декабре по новому и по старому церковному календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Недавно мы писали о том, когда будет Щедрый вечер.
Кроме этого, рассказывали, возможно ли объединение греко-католиков с ПЦУ.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Chas.news.