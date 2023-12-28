Дні ангела у січні 2024 по-новому: коли вітати близьких та як назвати дитину

Раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі в січні 2024 року.

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А ще ми писали, скільки коштує скупитися на Новий рік в Україні, Польщі та Німеччині.