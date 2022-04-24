Дни ангела в мае 2022: кого нужно поздравить и как назвать малыша

В мае Украина будет отмечать много прекрасных и хороших праздников, а также дней ангела.
С древних времен люди выбирали имя для новорожденного ребенка по особому календарю - по Святцам. Считается, что малыш получает покровительство того святого, чьим именем он назван по этому календарю. А это сулит ребенку счастье и удачу.
Кто будет отмечать в мае свой День ангела и как правильно назвать новорожденного малыша – читайте в материале Styler.
1 мая: Аксен, Антон, Виктор, Зинон, Иван, Изот, Кузьма, Феликс, Ефим
2 мая: Антонина, Георгий (Юрий), Иван, Никифор, Пафнутий
3 мая: Анастасий, Гаврило, Григорий, Никита, Александр
4 мая: Денис, Кондрат, Алексей, Федор
5 мая: Виталий, Всеволод, Климент, Лука, Федор
6 мая: Анатолий, Афанасий, Георгий (Юрий), Александра, Афанасий
7 мая: Валентин, Евсий, Иннокентий, Леонтий, Алексей, Елизавета
8 мая: Марк, Селиверст (Сильвестр)
9 мая: Василий, Глафира, Ирина, Степан (Стефан), Тамара
10 мая: Виталий, Иосиф, Мария, Семен, Степан (Стефан)
11 мая: Евсий, Зинон, Кирилл, Максим
12 мая: Артем (Артемий), Василий, Иван, Федот, Филимон
13 мая: Василий, Максим, Никита, Яков
14 мая: Герасим, Иеремий, Игнат (Игнат), Макар, Нина и Тамара
15 мая: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя
16 мая: Николай, Петр, Тимофей, Федосий
17 мая: Зосим и Пелагея, Кирилл, Климент, Мавр, Никита, Никифор
18 мая: Адриан, Иван, Ирина, Яков
19 мая: Василий, Денис, Иван
20 мая: Антон, Давид, Иоанн, Исидир, Иосиф (Иосиф, Осип)
21 мая: Арсений, Иоанн, Пимен
22 мая; Исайя, Николай, Христофор
23 мая: Алфия, Эразм, Исидира (Сидира), Куприян, Онисим, Таисия
24 мая: Иосиф (Иосиф, Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав
25 мая: Герман, Денис, Федор
26 мая: Георгий (Юрий), Ефим (Ефим), Макар, Александр, Ирина, Гликерия (Лукерия)
27 мая: Исидир (Сидира), Леонтий, Максим, Никита, Сидор
28 мая: Дмитрий, Исайя, Пахом
29 мая: Аркадий, Георгий (Юрий), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза
30 мая: Ефросиния, Афанасий, Степан (Стефан)
31 мая: Андрей, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Александра, Юлия.
Напомним, ранее мы писали о том, какие праздники украинцы будут отмечать в мае 2022.