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Дни ангела в мае 2022: кого нужно поздравить и как назвать малыша

Фото: Дни ангела в мае 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В мае Украина будет отмечать много прекрасных и хороших праздников, а также дней ангела.

С древних времен люди выбирали имя для новорожденного ребенка по особому календарю - по Святцам. Считается, что малыш получает покровительство того святого, чьим именем он назван по этому календарю. А это сулит ребенку счастье и удачу.

Кто будет отмечать в мае свой День ангела и как правильно назвать новорожденного малыша – читайте в материале Styler.

Календарь дней ангела на май 2022 года

1 мая: Аксен, Антон, Виктор, Зинон, Иван, Изот, Кузьма, Феликс, Ефим

2 мая: Антонина, Георгий (Юрий), Иван, Никифор, Пафнутий

3 мая: Анастасий, Гаврило, Григорий, Никита, Александр

4 мая: Денис, Кондрат, Алексей, Федор

5 мая: Виталий, Всеволод, Климент, Лука, Федор

6 мая: Анатолий, Афанасий, Георгий (Юрий), Александра, Афанасий

7 мая: Валентин, Евсий, Иннокентий, Леонтий, Алексей, Елизавета

8 мая: Марк, Селиверст (Сильвестр)

9 мая: Василий, Глафира, Ирина, Степан (Стефан), Тамара

10 мая: Виталий, Иосиф, Мария, Семен, Степан (Стефан)

11 мая: Евсий, Зинон, Кирилл, Максим

12 мая: Артем (Артемий), Василий, Иван, Федот, Филимон

13 мая: Василий, Максим, Никита, Яков

14 мая: Герасим, Иеремий, Игнат (Игнат), Макар, Нина и Тамара

15 мая: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя

16 мая: Николай, Петр, Тимофей, Федосий

17 мая: Зосим и Пелагея, Кирилл, Климент, Мавр, Никита, Никифор

18 мая: Адриан, Иван, Ирина, Яков

19 мая: Василий, Денис, Иван

20 мая: Антон, Давид, Иоанн, Исидир, Иосиф (Иосиф, Осип)

21 мая: Арсений, Иоанн, Пимен

22 мая; Исайя, Николай, Христофор

23 мая: Алфия, Эразм, Исидира (Сидира), Куприян, Онисим, Таисия

24 мая: Иосиф (Иосиф, Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав

25 мая: Герман, Денис, Федор

26 мая: Георгий (Юрий), Ефим (Ефим), Макар, Александр, Ирина, Гликерия (Лукерия)

27 мая: Исидир (Сидира), Леонтий, Максим, Никита, Сидор

28 мая: Дмитрий, Исайя, Пахом

29 мая: Аркадий, Георгий (Юрий), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза

30 мая: Ефросиния, Афанасий, Степан (Стефан)

31 мая: Андрей, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Александра, Юлия.

Напомним, ранее мы писали о том, какие праздники украинцы будут отмечать в мае 2022.

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