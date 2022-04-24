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Дні ангела в травні 2022: кого потрібно привітати і як назвати малюка

Фото: Дні ангела в травні 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У травні Україна відзначатиме багато прекрасних і хороших свят, а також днів ангела.

З давніх часів люди вибирали ім'я для новонародженої дитини за особливим календарем - по святцях. Вважається, що малюк отримує заступництво того святого, чиїм ім'ям він названий за цим календарем. А це обіцяє дитині щастя та удачу.

Хто відзначатиме в травні свій День ангела і як правильно назвати новонародженого малюка – читайте в матеріалі Styler.

Календар днів ангела на травень 2022 року

1 травня: Аксен, Антон, Віктор, Зінон, Іван, Ізот, Кузьма, Фелікс, Юхим

2 травня: Антоніна, Георгій (Юрій), Іван, Никифор, Пафнутій

3 травня: Анастасій, Гаврило, Григорій, Микита, Олександр

4 травня: Денис, Кондрат, Олексій, Федір

5 травня: Віталій, Всеволод, Климент, Лука, Федір

6 травня: Анатолій, Афанасій, Георгій( Юрій), Олександра, Афанасій

7 травня: Валентин, Євсій, Інокентій, Леонтій, Олексій, Єлизавета

8 травня: Марк, Селіверст (Сильвестр)

9 травня: Василь, Глафіра, Ірина, Степан (Стефан), Тамара

10 травня: Віталій, Йосип, Марія, Семен, Степан (Стефан)

11 травня: Євсій, Зінон, Кирило, Максим

12 травня: Артем (Артемій), Василь, Іван, Федот, ФІЛІМОН

13 травня: Василь, Максим, Микита, Яків

14 травня: Герасим, Єремій, Гнат (Гнат), Макар, Ніна і Тамара

15 травня: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя

16 травня: Микола, Петро, Тимофій, Федосій

17 травня: Зосим і Пелагея, Кирило, Климент, Мавр, Микита, Никифор

18 травня: Адріан, Іван, Ірина, Яків

19 травня: Василь, Денис, Іван

20 травня: Антон, Давид, Іоанн, Ісидир, Йосип (Йосип, Осип)

21 травня: Арсеній, Іоанн, Пімен

22 травня; Ісайя, Микола, Христофор

23 травня: Алфія, Еразм, Ісидіра( Сидіра), Купріян, Онисим, Таїсія

24 травня: Йосип (Йосип, Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Ростислав

25 травня: Герман, Денис, Федір

26 травня: Георгій( Юрій), Юхим( Юхим), Макар, Олександр, Ірина, Гликерія (Лукерія)

27 травня: Ісидір (Сидіра), Леонтій, Максим, Микита, Сидір

28 травня: Дмитро, Ісайя, Пахом

29 травня: Аркадій, Георгій( Юрій), Єфрем, Касьян, Лаврентій, Муза

30 травня: Єфросинія, Афанасій, Степан (Стефан)

31 Травня: Андрій, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Юлія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які свята українці відзначатимуть у травні 2022.

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