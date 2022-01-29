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Дни ангела в феврале 2022: как назвать ребенка и кого обязательно нужно поздравить

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Суббота 29 января 2022 10:21
Дни ангела в феврале 2022: как назвать ребенка и кого обязательно нужно поздравить Фото: Дни ангела в феврале 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Февраль – самый короткий месяц в году. В последний месяц зимы мы будем отмечать День всех влюбленных и Масленицу. А также в этом месяце есть много других праздничных дат.

С древних времен имя новорожденному ребенку выбирали по Святцам – особому календарю дней памяти святых. Считается, что это сделает ребенка более удачливым и счастливым, а святой будет ему во всем покровительствовать.

Кто будет отмечать свой день ангела в феврале и как правильно назвать новорожденного ребенка – читайте в материале Styler ниже.

1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор, Арсений, Теодор

2 февраля: Инна, Павел, Семен, Римма, Захар, Лев

3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей

5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор, Серафим, Клим

6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей, Оксана

7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр

8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор

9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр

10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга

11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман

12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Вольдемар, Степан

13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита

14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Давид

15 февраля: Василий

16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Адриан

17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра, Агата

19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр, Марта, Марфа, Арсений

20 февраля: Александр, Алексей, Петр, Лука

21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор, Захар, Теодор

22 февраля: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий

23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Герман, Марк, Георгий

24 февраля: Всеволод, Дмитрий, Егор, Гавриил

25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей

26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей, Арина,

27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Теодор, Федор

28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, Софья, Ефросинья, Афанасий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале будет абсолютная зеркальная дата-палиндром.

А также рассказывали о том, какие праздники будем отмечать в феврале и сколько отдыхать.

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