Дни ангела в феврале 2022: как назвать ребенка и кого обязательно нужно поздравить
Февраль – самый короткий месяц в году. В последний месяц зимы мы будем отмечать День всех влюбленных и Масленицу. А также в этом месяце есть много других праздничных дат.
С древних времен имя новорожденному ребенку выбирали по Святцам – особому календарю дней памяти святых. Считается, что это сделает ребенка более удачливым и счастливым, а святой будет ему во всем покровительствовать.
Кто будет отмечать свой день ангела в феврале и как правильно назвать новорожденного ребенка – читайте в материале Styler ниже.
1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор, Арсений, Теодор
2 февраля: Инна, Павел, Семен, Римма, Захар, Лев
3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим
4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей
5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор, Серафим, Клим
6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей, Оксана
7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр
8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор
9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр
10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга
11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман
12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Вольдемар, Степан
13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита
14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Давид
15 февраля: Василий
16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Адриан
17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий
18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра, Агата
19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр, Марта, Марфа, Арсений
20 февраля: Александр, Алексей, Петр, Лука
21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор, Захар, Теодор
22 февраля: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий
23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Герман, Марк, Георгий
24 февраля: Всеволод, Дмитрий, Егор, Гавриил
25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей
26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей, Арина,
27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Теодор, Федор
28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, Софья, Ефросинья, Афанасий.
Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале будет абсолютная зеркальная дата-палиндром.
А также рассказывали о том, какие праздники будем отмечать в феврале и сколько отдыхать.