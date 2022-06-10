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Днепровскому авторитету "Нарику" 50: где сейчас Петровский

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Пятница 10 июня 2022 10:22
Днепровскому авторитету "Нарику" 50: где сейчас Петровский Фото: днепровскому авторитету "Нарику" 50: где сейчас Петровский (dnepr.express)
Автор: Илона Свиридова

В четверг, 9 июня, свое 50-летие отмечает Александр Петровский - криминальный авторитет из Днепра, более известный как "Нарик". Юбилей он празднует не в Днепре и не в Украине.

По данным журналистов "Днепр оперативный" еще в начале войны он сбежал за границу.

Как известно, Александр Петровский вместе с еще одним криминальным авторитетом Сергеем Олейником по кличке "Умка" сбежали из Днепра за границу на второй день войны.

В его отсутствие в городе продолжает действовать возглавляемая им преступная группировка, которая помимо финансовых и земельных махинаций имеет непосредственные связи с РФ и продвигает нарративы агрессора через подконтрольные им медиа Днепра.

Тем не менее этих скандалов оказалось недостаточно - в конце мая назад его люди на иномарках, также незаконно покинувшие Украину, "прославились" в Вене, устроив драку с местными жителями.

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