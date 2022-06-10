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Дніпровському авторитету "Наріку" 50: де зараз Петровський

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П'ятниця 10 червня 2022 10:22
Дніпровському авторитету "Наріку" 50: де зараз Петровський Фото: Дніпровському авторитету "Нарику" 50: де зараз Петровський (dnepr.express)
Автор: Ілона Свиридова

У четвер, 9 червня, своє 50-річчя відзначає Олександр Петровський - кримінальний авторитет з Дніпра, більш відомий як "Нарік". Ювілей він святкує не в Дніпрі й не в Україні.

За даними журналістів "Дніпро оперативний" ще на початку війни він втік за кордон.

Як відомо, Олександр Петровський разом з ще одним кримінальним авторитетом Сергієм Олійником на прізвисько "Умка" втекли з Дніпра за кордон на другий день війни.

У його відсутність у місті продовжує діяти очолюване ним злочинне угруповання, яка крім фінансових і земельних махінацій має безпосередні зв'язки з РФ і просуває наративи агресора через підконтрольні їм медіа Дніпра.

Проте цих скандалів виявилося недостатньо-в кінці травня тому його люди на іномарках, також незаконно покинули Україну, "прославилися" у Відні, влаштувавши бійку з місцевими жителями.

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