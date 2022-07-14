Днепровский телеканал D1 распространяет дезинформацию, - Нацсовет по ТВ

Днепровский телеканал D1 распространяет ложь, дезинформацию и нарушает Закон о телевидении и радиовещании. Кроме того, регулярно использует в передачах нецензурную брань, чем нарушает журналистские стандарты.

Об этом идет речь в письме Национального совета по ТВ и радиовещанию в ответ на обращение добровольческого формирования громады "Варта Днепра".

Очевидное всем днепрянам стало доказанным фактом: ложь, манипуляции и дезинформацию со стороны телеканала D1 официально подтвердил главный надзорный орган в медиа-сфере Украины.

Нацсовет по ТВ, изучивший несколько программ телеканала D1, в которых звучали лживые утверждения и дискредитировались усилия добровольцев Днепра, сделал вывод: канал D1 (юрлицо - ТРК "Регион") в условиях военного времени угрожает обороноспособности страны, подрывает доверие к местной власти и намеренно ослабляет противодействие вражеской агрессии.

Как известно, с начала агрессии против Украины сознательные днепряне объединились для защиты своего города от врага, помощи теробороне и правоохранителям в поддержании порядка.

За прошедшие месяцы участники “Варты Днепра” создавали оборонительные сооружения, вели постоянные дежурства вместе с полицией и силами ТрО. Благодаря активности участников "Варты" выявлено множество наводчиков, диверсантов, дезертиров, приспешников "русского мира", которые переданы правоохранителям и понесут ответственность по закону.

Однако телеканал D1 развернул кампанию по дискредитации днепровских добровольцев, ставших на защиту города и страны. Клеветнические "программы", которые выпустил D1, вызвали возмущение у горожан и участников "Варты Днепра". Они обратились к СНБО, в офис Генпрокурора и Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием прекратить антигосударственный произвол в эфире.

Нацсовет по ТВ после проверки уже потребовал от руководства медиа-структуры объяснений. Сейчас факты дезинформации и подрывной деятельности со стороны телеканала D1 проверяет офис Генерального прокурора. “Варта Днепра” и патриотичные горожане ждут оперативной и жесткой реакции компетентных органов.

Как известно, телеканал D1 связывают с Александром Петровском. После начала войны Петровский сбежал из Украины.