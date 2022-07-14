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Дніпровський телеканал D1 поширює дезінформацію, - Нацрада з ТБ

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Четвер 14 липня 2022 20:04
Дніпровський телеканал D1 поширює дезінформацію, - Нацрада з ТБ Фото: телеканал D1 поширює дезінформацію (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Дніпровський телеканал D1 поширює брехню, дезінформацію і порушує закон про телебачення і радіомовлення. Крім того, регулярно використовує в передачах нецензурну лайку, чим порушує журналістські стандарти.

Про це йдеться в листі Національної ради з ТБ і радіомовлення у відповідь на звернення добровольчого формування громади "Варта Дніпра".

Очевидне всім дніпрянам стало доведеним фактом: брехню, маніпуляції та дезінформацію з боку телеканалу D1 офіційно підтвердив головний наглядовий орган у медіа-сфері України.

Нацрада з ТБ, що вивчила кілька програм телеканалу D1, в яких звучали брехливі твердження і дискредитувалися зусилля добровольців Дніпра, зробила висновок: канал D1 (юрособа - ТРК "регіон") в умовах воєнного часу загрожує обороноздатності країни, підриває довіру до місцевої влади і навмисно послаблює протидію ворожій агресії.

Як відомо, з початку агресії проти України свідомі Дніпряни об'єдналися для захисту свого міста від ворога, допомоги теробороні та правоохоронцям у підтримці порядку.

За минулі місяці учасники "варти Дніпра" створювали оборонні споруди, вели постійні чергування разом з поліцією і силами ТрО. Завдяки активності учасників "варти" виявлено безліч навідників, диверсантів, дезертир, поплічників "руського міра", які передані правоохоронцям і понесуть відповідальність за законом.

Однак телеканал D1 розгорнув кампанію з дискредитації дніпровських добровольців, які стали на захист міста і країни. Наклепницькі "програми", які випустив D1, викликали обурення у городян і учасників"варти Дніпра". Вони звернулися до РНБО, в офіс Генпрокурора і Нацраду по телебаченню і радіомовленню з вимогою припинити антидержавне свавілля в ефірі.

Нацрада з ТБ після перевірки вже зажадала від керівництва медіа-структури пояснень. Наразі факти дезінформації та підривної діяльності з боку телеканалу D1 перевіряє офіс Генерального прокурора. "Варта Дніпра" і патріотичні городяни чекають оперативної і жорсткої реакції компетентних органів.

Як відомо, телеканал D1 пов'язують з Олександром Петровськом. Після початку війни Петровський втік з України.

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