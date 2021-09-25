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Днепровский медицинский университет вошел в ТОП-25 университетов мира

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Днепр, Суббота 25 сентября 2021 20:07
Днепровский медицинский университет вошел в ТОП-25 университетов мира Фото: Днепровский медицинский университет (facebook.com/DniproMedUniversity)
Автор: Илона Свиридова

Днепровский государственный медицинский университет вошел в ТОП-25 университетов мира. Рейтинг составлен по показателю "Инновационные формы оценивания" в медицине.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга U-Multirank за 2021 год, говорится на странице университета в Facebook.

"С 2014 года проводится многомерное ранжирования университетов со всего мира, ориентированное на пользователей, которое обобщается в рейтинге U-Multirank", - поясняется в сообщении.

Рейтинг проводится под эгидой Европейской Комиссии консорциумом европейских исследовательских центров: Центром политических исследований высшего образования (Нидерланды), Центром развития высшего образования (Германия), Центром исследований науки и технологий (Нидерланды), Фондом знаний и развития (Испания).

Основной целью рейтинга U-Multirank является формирование объективного представления о различных сферах деятельности университетов.

Этот показатель учитывает использование в учебном процессе новых форм оценивания, таких как тематические исследования (case studies) и структурированные клинические случаи по сравнению с тестами множественного выбора и письменными тестами.

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