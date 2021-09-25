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Дніпровський медичний університет увійшов до ТОП-25 університетів світу

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Дніпро, Субота 25 вересня 2021 20:07
Дніпровський медичний університет увійшов до ТОП-25 університетів світу Фото: Дніпровський медичний університет (facebook.com/DniproMedUniversity)
Автор: Ілона Свиридова

Дніпровський державний медичний університет увійшов до ТОП-25 університетів світу. Рейтинг складено за показником "Інноваційні форми оцінювання" в медицині.

Про це свідчать дані рейтингу U-Multirank за 2021 рік, йдеться на сторінці університету в Facebook.

"З 2014 року проводиться багатовимірне ранжирування університетів з усього світу, орієнтоване на користувачів, яке узагальнюється в рейтингу U-Multirank", - пояснюється в повідомленні.

Рейтинг проводиться під егідою Європейської Комісії консорціумом європейських дослідницьких центрів: Центром політичних досліджень вищої освіти (Нідерланди), Центром розвитку вищої освіти (Німеччина), Центром досліджень науки і технологій (Нідерланди), Фондом знань і розвитку (Іспанія).

Основною метою рейтингу U-Multirank є формування об'єктивного уявлення про різні сфери діяльності університетів.

Цей показник враховує використання в навчальному процесі нових форм оцінювання, таких як тематичні дослідження (case studies) та структуровані клінічні випадки у порівнянні з тестами множинного вибору та письмовими тестами.

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