Под Днепром водоем стал ало-красным от крови погибших животных: кто творит беспредел

Ставок красного цвета от крови животных и отходов различного происхождения. "Разрешение" дало КП. Это — просто ужас. Уничтожение окружающей среды на уровне коммунальных учреждений тоже самое, что на уровне государственных органов", — написала Лампика.

Отмечается, что этот факт обнаружили во время совместного рейда ОО "Экологический патруль" и работники Нацполиции Днепропетровской области.

Пруд под Днепром стал красным от крови животных (facebook.com/dtek.dp)

Эколог сообщил, что они поймали "на горячем" автоцистерну, которая сливала в пруд отходы предприятия "Агро-Овен", которое специализируется на производстве свинины и птицы. Также водоем загрязняют местная свиноферма и молокозавод.

Правоохранители зафиксировали факт слива и вызвали следственно-оперативную группу.

В комментариях украинцы возмутились данным фактом.