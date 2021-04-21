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Под Днепром водоем стал ало-красным от крови погибших животных: кто творит беспредел

Автор: Людмила Жукова

В Днепропетровской области пруд стал цвета крови из-за химических отходов, сливаемых в водоем. Этим занимаются местные предприятия.

Об этом в соцсети сообщила сотрудница Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Татьяна Лампика.

Ставок красного цвета от крови животных и отходов различного происхождения. "Разрешение" дало КП. Это — просто ужас. Уничтожение окружающей среды на уровне коммунальных учреждений тоже самое, что на уровне государственных органов", — написала Лампика.

Отмечается, что этот факт обнаружили во время совместного рейда ОО "Экологический патруль" и работники Нацполиции Днепропетровской области.

Пруд под Днепром стал красным от крови животных (facebook.com/dtek.dp)

Эколог сообщил, что они поймали "на горячем" автоцистерну, которая сливала в пруд отходы предприятия "Агро-Овен", которое специализируется на производстве свинины и птицы. Также водоем загрязняют местная свиноферма и молокозавод.

Правоохранители зафиксировали факт слива и вызвали следственно-оперативную группу.

В комментариях украинцы возмутились данным фактом.

  • Самый большой враг на планете Земля , .человек и его жадность
  • Они уже всё вытравили в этом ставке.
  • Моральные уроды.
  • Вони повинні везти на очисні споруди, а по факту везуть у водойму...ще б водія там окунуть з головою та примусити водички попити...
  • Просто жесть.

Как мы ранее писали, под Киевом мужчина застрелил редкую птицу.

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