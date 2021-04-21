Под Днепром водоем стал ало-красным от крови погибших животных: кто творит беспредел

В Днепропетровской области пруд стал цвета крови из-за химических отходов, сливаемых в водоем. Этим занимаются местные предприятия.
Об этом в соцсети сообщила сотрудница Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Татьяна Лампика.
Ставок красного цвета от крови животных и отходов различного происхождения. "Разрешение" дало КП. Это — просто ужас. Уничтожение окружающей среды на уровне коммунальных учреждений тоже самое, что на уровне государственных органов", — написала Лампика.
Отмечается, что этот факт обнаружили во время совместного рейда ОО "Экологический патруль" и работники Нацполиции Днепропетровской области.
Эколог сообщил, что они поймали "на горячем" автоцистерну, которая сливала в пруд отходы предприятия "Агро-Овен", которое специализируется на производстве свинины и птицы. Также водоем загрязняют местная свиноферма и молокозавод.
Правоохранители зафиксировали факт слива и вызвали следственно-оперативную группу.
В комментариях украинцы возмутились данным фактом.
Как мы ранее писали, под Киевом мужчина застрелил редкую птицу.