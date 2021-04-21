Під Дніпром водойма стала яскраво-червоною від крові загиблих тварин: хто творить свавілля

"Ставок червоного кольору від крові тварин і відходів різного походження. "Дозвіл" дало КП. Це просто жах. Знищення навколишнього середовища на рівні комунальних установ теж саме, що на рівні державних органів", - написала Лампіка.

Зазначається, що цей факт виявили під час спільного рейду ГО "ЕКОЛОГІЧНИЙ патруль" та працівники Нацполіції Дніпропетровської області.

Ставок під Дніпром став червоним від крові тварин (facebook.com/dtek.dp)

Еколог повідомив, що вони спіймали" на гарячому" автоцистерну, яка зливала у ставок відходи підприємства "Агро-Овен", яке спеціалізується на виробництві свинини та птиці. Також водойму забруднюють місцева свиноферма і молокозавод.

Правоохоронці зафіксували факт зливу та викликали слідчо-оперативну групу.

У коментарях українці обурилися даним фактом.