Под Днепром учитель изнасиловал школьницу на выпускном: "копы" предложили сыграть с ним свадьбу
В Днепропетровской области выпускной для одной из школьниц закончился изнасилованием. При этом над ней надругался школьный учитель. Местная полиция предложила пострадавшей девушке сыграть свадьбу с насильником.
Об этой жуткой истории рассказала журналист Алена Вишницкая на своей странице в Facebook.
По ее словам, к ней позвонил друг и сообщил, что 18 июня его сестру изнасиловал ее учитель на выпускном. При этом пострадавшая изначально заявление в полицию писать не стала.
Она боялась огласки, но позже все-же решилась написать заявлению полицию. При этом сотрудники правоохранительных органов ошеломили своим отношением и неуместным юмором.
"Местные менты предложили девочке сыграть с насильником свадьбу. Очень ценный советы, спасибо, лучше бы работу свою делали", - написала Вишницкая в другом посте.
Напомним, в Киеве нападавший на женщин в туалетах ТЦ насильник отделался 3 годами лишения свободы. При этом он говорит, так "шутил". Извращенец поджидал свои жертвы в уборных в "Эпицентре" на улице Степана Бандеры в 2019 году.
Мы также писали о том, что участница обнаженной фотосессии в Дубае заявила, что ее избили и изнасиловали в Днепре. По словам Натальи Чуприны, на нее напал мужчина, к которому она пришла домой по приглашению. С ним она ранее не встречалась, но знала его через знакомых.