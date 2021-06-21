Под Днепром учитель изнасиловал школьницу на выпускном: "копы" предложили сыграть с ним свадьбу

В Днепропетровской области выпускной для одной из школьниц закончился изнасилованием. При этом над ней надругался школьный учитель. Местная полиция предложила пострадавшей девушке сыграть свадьбу с насильником.

Об этой жуткой истории рассказала журналист Алена Вишницкая на своей странице в Facebook .

По ее словам, к ней позвонил друг и сообщил, что 18 июня его сестру изнасиловал ее учитель на выпускном. При этом пострадавшая изначально заявление в полицию писать не стала.

Она боялась огласки, но позже все-же решилась написать заявлению полицию. При этом сотрудники правоохранительных органов ошеломили своим отношением и неуместным юмором.

"Местные менты предложили девочке сыграть с насильником свадьбу. Очень ценный советы, спасибо, лучше бы работу свою делали", - написала Вишницкая в другом посте.