Під Дніпром учитель згвалтував школярку на випускному: "копи" запропонували зіграти з ним весілля

У Дніпропетровській області випускний для однієї зі школярок закінчився зґвалтуванням. При цьому над нею поглумився шкільний учитель. Місцева поліція запропонувала постраждалій дівчині зіграти весілля з насильником.

Про цю страшну історію розповіла журналіст Олена Вишницька на своїй сторінці в Facebook .

За її словами, до неї зателефонував друг і повідомив, що 18 червня його сестру згвалтував її вчитель на випускному. При цьому постраждала спочатку заяву в поліцію писати не стала.

Вона боялася розголосу, але пізніше все ж зважилася написати заяви поліцію. При цьому співробітники правоохоронних органів приголомшили своїм ставленням і недоречним гумором.

"Місцеві мєнти запропонували дівчинці зіграти з насильником весілля. Дуже цінна порада, дякую, краще б роботу свою робили", - написала Вишницька в іншому пості.