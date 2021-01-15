ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Днепром таксисты толпой отомстили клиенту: получилось курьезно

Каменское, Пятница 15 января 2021 16:44
Под Днепром таксисты толпой отомстили клиенту: получилось курьезно
Под Днепром таксисты толпой отомстили клиенту (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Каменском Днепропетровской области группа таксистов отомстила нерадивому клиенту. Последний решил подшутить над работниками службы извоза и без конца вызывал новые автомобили, а потом отказывался выходить.

Как сообщает местный сайт, водители такси проучили клиента-шутника, облив его зеленкой и распространив фото в соцсетях.

Инцидент произошел на Старый Новый год, 14 января. Машины одна за другой подъезжали к дому заказчика.

Известно, что мужчина успел сделать пять вызовов, но на шестой водители хитростью выманили его на улицу. В результате шутнику пришлось расплатиться за все вызовы и простой.

Но этого таксистам показалось мало и они сделали так, что шутнику придется некоторое время отсидеться дома, ведь зеленку просто так не смыть.

Под Днепром таксисты толпой отомстили клиенту: получилось курьезно

В Каменском таксисты облили клиента зеленкой (фото: 5692.com.ua)

Ранее мы писали, что в Киеве появятся социальные такси, которые будут возить некоторых людей абсолютно бесплатно.

Также сообщалось, что в Киеве на Подоле толпа молодых людей избила 16-летнего парня за накрашенные губы.

Кроме того недавно в Киеве произошло трагическое ДТП. Уставший водитель такси уснул за рулем, пересек Окружную и влетел в остановку, что привело к гибели людей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь такси

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь