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Під Дніпром священник обізвав глядачів у залі: відео обурило мережу

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Вільногірськ, Понеділок 28 червня 2021 17:37
Під Дніпром священник обізвав глядачів у залі: відео обурило мережу Колаж РБК-Україна: священик нахамив глядачам
Автор: Тетяна Самарук

У Вільногірську Дніпропетровської області священник ПЦУ під час виступу обізвав усіх присутніх в залі.

Відповідне відео опублікували на Facebook-сторінці "Банду геть".

Священник був незадоволений тим, що деякі місцеві жителі ходять на службу в церкву УПЦ. Чоловік священнослужителів назвав "попами-сепаратистами".

"Що ти бороду мастити сюди прийшов?" - каже священник, ймовірно, до свого колеги з УПЦ.

Какая страна, такие и церкви с их священнослужителями Вольногорск. (Днепропетровщина) День Конституции. "Священник" из ПЦУ хамит со сцены жителям города обозвав всех ГАВНОМ (лайном). Патриотично, однако. Служит сие недоразумение на бульваре мира, 15 г.Вольногорска в бывшем здании ПриватБанка.

Posted by Лидия Кечхуашвили on Monday, June 28, 2021

Згодом у залі почали обурюватись, що священник не культурна людина.

"Я вам скажу, що це за культура – це я переживаю за Україну, а ви тут ляскаєте цим всім "попам-сепаратистам". Ось це я вам правду кажу – ні на які заклики не перейду, бо це ла*но тут сидить", – сказав він.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що таку людину не можна називати священником.

Раніше ми повідомляли, що у Греції священник облив кислотою митрополитів під час церковного суду.

Також у Львівській області затримали священника, який торгував зброєю.

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