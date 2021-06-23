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В Греции священник облил кислотой митрополитов во время церковного суда

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Афины, Среда 23 июня 2021 21:57
В Греции священник облил кислотой митрополитов во время церковного суда Фото: священник в Греции облил кислотой митрополитов (pexels)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Священник облил кислотой семерых митрополитов и полицейского во время церковного суда, который планировал лишить его сана в монастыре Петраки в Афинах. Священнослужителя задержали правоохранители.

Об этом сообщило агентство АМНА.

По данным полиции, пострадавшие митрополиты госпитализированы. Как отметил глава Минздрава Греции Василис Кикилиас, посетивший священнослужителей, четверо из них останутся в больнице, а одного переведут в другое лечебное учреждение. Ему требуется пластическая операция. Еще два митрополита будут переведены в глазную клинику.

В результате инцидента также пострадал один полицейский, которой бросился на помощь митрополитам. Он также госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Произошедшее осудила президент Греции Катерина Секалларопулу.

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Греция церковь священник
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